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Фокус: Украина

"Укрпочта" оперативно отреагировала на разрушение Крымского моста

"Укрпочта" оперативно отреагировала на разрушение Крымского моста (48)

Информационный навигатор 2022.10.08 20:34
20:13 | 08.10.2022 8 октября, на фоне взрывов на Крымском мосту, украинский национальный почтовый оператор анонсировал выпуск почтовой марки "Крымский мост на бис!" с разрушенным мостом, которую филателисты смогут получить в первой половине ноября. Как указано на официальном сайте "Укрпочты", это послание "главе государства-террориста", и - акцией в условиях, когда к театру военных действий в Украине прикованы взгляды миллионов экспертов, дипломатов,
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