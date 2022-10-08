"Укрпочта" оперативно отреагировала на разрушение Крымского моста (48)

Информационный навигатор 2022.10.08 20:34

20:13 | 08.10.2022 8 октября, на фоне взрывов на Крымском мосту, украинский национальный почтовый оператор анонсировал выпуск почтовой марки "Крымский мост на бис!" с разрушенным мостом, которую филателисты смогут получить в первой половине ноября. Как указано на официальном сайте "Укрпочты", это послание "главе государства-террориста", и - акцией в условиях, когда к театру военных действий в Украине прикованы взгляды миллионов экспертов, дипломатов,