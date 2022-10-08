На Николаевщине из пулемета сбили иранский дрон-камикадзе: что от него осталось (видео) (25)

УНИАН 2022.10.08 12:43

Таня Поляковская 12:35, 08.10.22 Иранский беспилотник сбит из крупнокалиберного пулемета "Утес". ВСУ показали, что на Николаевщине осталось от сбитого иранского беспилотника / скриншот В Николаевской области сбит очередной иранский дрон-камикадзе врага - Shahed-136. Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины в Facebook. "Утром 8 октября на Николаевщине воинами мобильной огневой группы