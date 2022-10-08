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Фокус: Украина

Пожилую женщину и семью расстреляли военные РФ в погребе в Купянске-Узловом

Пожилую женщину и семью расстреляли военные РФ в погребе в Купянске-Узловом (32)

Медиа-группа Объектив 2022.10.08 15:09
14:55 08.10.2022 Елена Нагорная Фото: Харьковская облпрокуратура Очередное преступление оккупантов. В поселке Купянск-Узловой Харьковской области военные РФ расстреляли в погребе четырех мирных жителей. В середине сентября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре, оккупанты убили 73-летнюю хозяйку дома и соседскую семью - 71-летнюю женщину, ее внука и невестку. По данным следствия, их расстреляли прямо в погребе.
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