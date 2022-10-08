Пожилую женщину и семью расстреляли военные РФ в погребе в Купянске-Узловом (32)

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- Оккупанты расстреляли четырех гражданских в погребе : Gazeta.ua 18:45
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- В Харьковской области оккупанты расстреляли четырех мирных жителей в погребе : Головне в Україні 16:35
- Оккупанты казнили в погребе целую семью : From-UA.com 16:35
- В Харьковской области зафиксировали очередное ужасное преступление оккупантов: детали : UA.News 16:28
- Оккупанты расстреляли четырех гражданских в погребе : Соцпортал 16:19
- Оккупанты расстреляли четырех мирных жителей в погребе в Купянске-Узловом: стали известны детали преступления. Фото : Obozrevatel 16:16
- Оккупанты на Харьковщине расстреляли семью : RegioNews 16:10
- На Харьковщине оккупанты расстреляли в подвале четырех мирных жителей : Еспресо TV 16:04
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- Во время оккупации Харьковщины оккупанты расстреляли четырех человек в погребе : Новости N 15:57
- Оккупанты расстреляли четырех мирных жителей в погребе в поселке Купянск-Узловой : NewsRoom.kh.ua 15:55
- Расстреляли в погребе. В Купянске-Узловом оккупанты казнили семью, - прокуратура : РБК-Україна 15:46
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- 14:54 08.10.2022 В Купянске-Узловом найдены тела 4 убитых оккупантами мирных жителей : Интерфакс-Україна 15:31
- На деоккупированной части Харьковщины нашли еще одну расстрелянную оккупантами семью : Преступности.нет 15:09
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