Пожилую женщину и семью расстреляли военные РФ в погребе в Купянске-Узловом (32)

Медиа-группа Объектив 2022.10.08 15:09

14:55 08.10.2022 Елена Нагорная Фото: Харьковская облпрокуратура Очередное преступление оккупантов. В поселке Купянск-Узловой Харьковской области военные РФ расстреляли в погребе четырех мирных жителей. В середине сентября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре, оккупанты убили 73-летнюю хозяйку дома и соседскую семью - 71-летнюю женщину, ее внука и невестку. По данным следствия, их расстреляли прямо в погребе.