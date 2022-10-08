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Октябрь, 08 в 16:43 Уже второй раз с лета: Россия снова сменила командующего своими войсками в Украине

Октябрь, 08 в 16:43 Уже второй раз с лета: Россия снова сменила командующего своими войсками в Украине (19)

ICTV Факти 2022.10.08 17:06
Малиновская Ангелина, редактор ленты Минобороны РФ снова сменило командующего объединенной группировкой войск в Украине. Им стал Сергей Суровикин. Об этом сообщают кремлевские СМИ. Суровикин занимает должность главнокомандующего воздушно-космическими силами с 31 октября 2017 года. Он участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, Второй чеченской войне и военной операции в Сирии.
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