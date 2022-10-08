Корректировщики российской армии наводят огонь по своим, - перехват СБУ (16)

Еспресо TV 2022.10.08 16:34

8 октября, 2022 суббота 16:06 В перехваченном разговоре оккупант жалуется на то, что его армии не хватает вооружения, а их корректировщики наводят огонь по своим Об этом информирует СБУ. Захватчик рассказывает жене о том, что в российской армии сейчас экономят боекомплекты и что солдат с каждым днем становится меньше и меньше. "С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше.