Корректировщики российской армии наводят огонь по своим, - перехват СБУ (16)

- "Всех хохлы положили, мы здесь мясо" - оккупант жалуется жене о ситуации на фронте : Gazeta.ua 18:45
- Оккупанты называют себя "мясом": перехват СБУ : UA.News 18:28
- "Мы здесь мясо": оккупанты проваливают атаки и жалуются, что ВСУ их "кладут пачками" : Антикор.com.ua 18:18
- "Мы здесь мясо": Оккупант пожаловался на нехватку боеприпасов и обстрелы по ним собственной артиллерии : Преступности.нет 18:09
- Октябрь, 08 в 17:52 Мы здесь для мяса нужны: оккупанты жалуются на сложную ситуацию на фронте : ICTV Факти 18:06
- "Мы здесь мясо": захватчик рассказывает, как их пачками уничтожает ВСУ (аудио) : Главком 18:05
- "Мы здесь мясо": оккупанты экономят боекомплекты, а их корректировщики наводят огонь по своим (перехват разговора) : Odessa Online 18:00
- "Мы тут мясо": оккупант в телефонном разговоре пожаловался на тяжелые условия : Апостроф 17:15
- "Мы здесь мясо": оккупанты жалуются, что ВСУ уничтожают их "пачками" - перехват : Українська правда 17:10
- "Мы здесь мясо": оккупанты проваливают атаки и жалуются, что ВСУ их "кладут пачками" : Главред 17:05
- 08.10.22 16:48 "Опять старую позицию штурмовали, всех наших положили, мы тут мясо", - СБУ перехватила разговор оккупанта с женой. АУДИО : Цензор.Нет 17:02
- "Хохлы: та-та-та, а мы пук в ответ". Оккупант рассказывает, как корректировщики стреляют по своим и называет себя "мясом" - перехват : Новое Время 16:46
- 08 октября 2022, 16:42 Российские солдаты экономят боекомплекты, - перехват СБУ : Східний варіант 16:43
- Корректировщики российской армии наводят огонь по своим, - перехват СБУ : Еспресо TV 16:34
- российские солдаты экономят боекомплекты - перехват СБУ : Укринформ 16:01
- Убивают "пачками". Оккупант рассказал о корректировщиках-предателях, назвав себя "мясом" : РБК-Україна 16:01