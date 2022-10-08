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Правительство определилось, как в вузы зачислят детей из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов

Правительство определилось, как в вузы зачислят детей из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов (14)

Громадське телебачення 2022.10.08 17:36
Виктория Коломиец 08 октября, 2022 17:20 На сегодняшнем заседании, 8 октября, Кабинет министров утвердил особый порядок зачисления в вузы поступающих из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Так, в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, или военно- учетного документа зачисление состоится на основании свидетельства о
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