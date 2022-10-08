Правительство определилось, как в вузы зачислят детей из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов (14)

- 08 октября 2022, 21:15 Украинцы из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов смогут поступить в вузы без паспорта, - Шмыгаль : Східний варіант 21:43
- 08-Oct-2022 21:13 Правительство погасит долги студентов с прифронтовых и оккупированных территорий : Южная правда 21:30
- "Правительство погасит долги студентов с прифронтовых и оккупированных территорий", - премьер Денис Шмигаль : Корабелов.инфо 20:42
- Кабмин принял важное решение по студентам-контрактникам, которым нечем платить за учебу : Факти 19:04
- Украинцы из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов смогут поступить в вузы без паспорта - Шмигаль : ОстроВ 19:01
- В Украине утвердили механизм помощи студентам-контрактникам, которые потеряли возможность платить за обучение : Преступности.нет 18:09
- Кабмин упростил зачисление детей из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов : Depo 18:03
- Кабмин утвердил особый порядок зачисления в вузы поступающих из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов - Шмыгаль : МИГ Запоріжжя 17:49
- Правительство определилось, как в вузы зачислят детей из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов : Громадське телебачення 17:36
- Октябрь, 08 в 17:17 Кабмин утвердил особый порядок зачисления в вузы: категории абитуриентов и изменения : ICTV Факти 17:36
- Студентам-контрактникам помогут с долгами за учебу: кому именно : РБК-Україна 17:16
- Правительство утвердило особый порядок зачисления в вузы детей из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов : Судово-юридична газета 16:22
- Кабмин определил участь студентов, которым из-за войны нечем платить за учебу : УНИАН 16:13
- 15:22 08.10.2022 Кабмин утвердил особый порядок зачисления в вузы поступающих из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов - Шмыгаль : Интерфакс-Україна 16:00