Правительство определилось, как в вузы зачислят детей из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов (14)

Громадське телебачення 2022.10.08 17:36

Виктория Коломиец 08 октября, 2022 17:20 На сегодняшнем заседании, 8 октября, Кабинет министров утвердил особый порядок зачисления в вузы поступающих из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Так, в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, или военно- учетного документа зачисление состоится на основании свидетельства о