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В ГУР МОУ сообщили, что в Москве начались аресты военных: подразделения по периметру города приведены в повышенную готовность

В ГУР МОУ сообщили, что в Москве начались аресты военных: подразделения по периметру города приведены в повышенную готовность (70)

НБН 2022.10.08 18:08
Сегодня стало известно, что на территории столицы страны-агрессора Российской Федерации Москвы начались аресты российских военных. А все военные подразделения по периметру города были переведены в режим повышенной боевой готовности. Андрей Бондарь 08/10/2022 Как информирует "НБН", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.
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