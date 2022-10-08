В ГУР МОУ сообщили, что в Москве начались аресты военных: подразделения по периметру города приведены в повышенную готовность (70)

НБН 2022.10.08 18:08

Сегодня стало известно, что на территории столицы страны-агрессора Российской Федерации Москвы начались аресты российских военных. А все военные подразделения по периметру города были переведены в режим повышенной боевой готовности. Андрей Бондарь 08/10/2022 Как информирует "НБН", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.