В ГУР МОУ сообщили, что в Москве начались аресты военных: подразделения по периметру города приведены в повышенную готовность (70)

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- В москве начались аресты военных: в центре города перекрыто движение - разведка : ПрессОрг24 19:43
- В Москве росгвардия арестовывает военных - разведка : Вісті-UA.net 19:33
- В москве начались аресты военных: в центре города перекрыто движение - разведка : ДнепрCity.net 19:33
- В москве начались аресты военных: в центре города перекрыто движение - разведка : Українські національні новини 19:30
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- 8 октября 2022, 18:49 В Москву вошла "элита" Росгвардии: начались аресты военных : Dialog.ua 19:21
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- В Москве начались аресты военных : From-UA.com 19:05
- 08.10.22 18:48 В Москве начались аресты военнослужащих, передвижение по центру города перекрыто, - ГУР Минобороны : Цензор.Нет 19:02
- ГУР: в москве начались аресты военных : OstanniPodii.com 19:01
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- В Москве начались аресты военных. Центр города перекрыли, - ГУР : Новости N 18:57
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- ГУР: Перекрыт центр Москвы, начались аресты военных : DailyUA 18:30
- Переворот? В Москве начались аресты военных, движение в центре перекрыто : Флот2017 18:28
- В Москве начались аресты военных, центр города перекрыли, - ГУР : Судово-юридична газета 18:22
- В Москве начались массовые аресты военных: Росгвардия предотвращает путч? - ГУР : СтопКор 18:21
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