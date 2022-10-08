Российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область (2)

РБК-Україна 2022.10.08 22:31

Сумы, Суббота 08 октября 2022 22:23 Фото: российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область (Getty Images) Автор: Константин Широкун Российские военные сегодня днем четыре раза из вертолетов обстреляли территорию Сумской области, не пересекая государственную границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого. Всего же за день зафиксировано 55 приходов, из них - 28 неуправляемых