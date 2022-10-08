Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область

Российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область (2)

РБК-Україна 2022.10.08 22:31
Сумы, Суббота 08 октября 2022 22:23 Фото: российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область (Getty Images) Автор: Константин Широкун Российские военные сегодня днем четыре раза из вертолетов обстреляли территорию Сумской области, не пересекая государственную границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого. Всего же за день зафиксировано 55 приходов, из них - 28 неуправляемых
ГЕНШТАБ, БАХМУТ, ОККУПАНТ, ПРОТИВНИК, АРТИЛЛЕРИЯ, ОБСТРЕЛ, Украина, Россия, Запорожье, Луганск, Сумы, Чернигов, Херсон, Нью-Йорк, Харьков
2022.10.09 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022