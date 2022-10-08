Российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область (2)

РБК-Україна 2022.10.08 22:31
Сумы, Суббота 08 октября 2022 22:23
Фото: российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область
(Getty Images)
Автор: Константин Широкун
Российские военные сегодня днем четыре раза из вертолетов обстреляли
территорию Сумской области, не пересекая государственную границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА
Дмитрия Живицкого.
Всего же за день зафиксировано 55 приходов, из них - 28 неуправляемых
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