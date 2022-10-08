В Днепре ожидаются резкие перепады температуры: какая погода будет 9 октября (3)

Дніпровська панорама 2022.10.08 19:03
08.10.2022 19:00
Катерина Швець
Завтра, 9 октября синоптики отмечают, что в некоторых районах стоит ожидать
резкие порывы ветра, впрочем, погода будет держаться в районе 20 градусов.
Так, в течение последующего дня, на территории Днепропетровской области
ожидаются потепление без осадков, однако не стоит прятать теплые вещи и
надевать легкую одежду, ведь такую погоду называют обманчивой и особенно
ПОГОДА, СИНОПТИК, ГРАДУС, ОСАДОК, ДОЖДЬ, УКРАИНА, Диденко
, Украина
, Киев
, Винница
, Запорожье
, Херсон
, Харьков
, Одесса
, Луганск
, Львов
, Донецк