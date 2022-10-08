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В Днепре ожидаются резкие перепады температуры: какая погода будет 9 октября

В Днепре ожидаются резкие перепады температуры: какая погода будет 9 октября (3)

Дніпровська панорама 2022.10.08 19:03
08.10.2022 19:00 Катерина Швець Завтра, 9 октября синоптики отмечают, что в некоторых районах стоит ожидать резкие порывы ветра, впрочем, погода будет держаться в районе 20 градусов. Так, в течение последующего дня, на территории Днепропетровской области ожидаются потепление без осадков, однако не стоит прятать теплые вещи и надевать легкую одежду, ведь такую погоду называют обманчивой и особенно
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2022.10.09 (3)

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