В Днепре ожидаются резкие перепады температуры: какая погода будет 9 октября (3)

Дніпровська панорама 2022.10.08 19:03

08.10.2022 19:00 Катерина Швець Завтра, 9 октября синоптики отмечают, что в некоторых районах стоит ожидать резкие порывы ветра, впрочем, погода будет держаться в районе 20 градусов. Так, в течение последующего дня, на территории Днепропетровской области ожидаются потепление без осадков, однако не стоит прятать теплые вещи и надевать легкую одежду, ведь такую погоду называют обманчивой и особенно