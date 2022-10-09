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Террор оккупанта: в результате ракетной атаки по Запорожью есть пострадавшие (видео)

Террор оккупанта: в результате ракетной атаки по Запорожью есть пострадавшие (видео) (28)

ТСН.ua 2022.10.09 04:31
04:28, 09.10.22 В результате вражеской ракетной атаки врага разрушена многоэтажка в Запорожье. В результате атаки врага по Запорожью есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Александра Старуха. В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям уже предоставляется вся необходимая помощь. Город Запорожья стал объектом массированного террора со стороны оккупанта.
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2022.10.09 (28)

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