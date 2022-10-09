Террор оккупанта: в результате ракетной атаки по Запорожью есть пострадавшие (видео) (28)

2022.10.09 (28)2022.10.08 (12) →
- Военные рассказали, откуда наносился удар по Запорожью : Новости N 12:57
- Ракетный удар по Запорожью. Выяснилось, чем и откуда били оккупанты : РБК-Україна 12:46
- Выпустили 16 ракет - чем и откуда россияне били по Запорожью : Gazeta.ua 12:44
- Запорожье бомбили ночью из Мелитополя и Бердянска : РИА Мелитополь 12:41
- Удар по Запорожью наносили бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35 и ЗРК С-300 - ВСУ : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- россия с ночи подняла в небо 13 бомбардировщиков и истребителей. Запорожье обстреливали с оккупированной территории : Громадське телебачення 12:36
- Ночью оккупанты выпустили по Запорожью 16 ракет - Воздушные силы : Українські національні новини 12:30
- Запорожье атаковали с авиации и ЗРК: детали ночного массированного обстрела : 24 канал 12:30
- Появились фото и видео последствий сегодняшней ракетной атаки по Запорожью : Антикор.com.ua 12:13
- Россия ударила ракетами по домам и инфраструктуре Запорожья : Винница Реал 11:10
- 9 октября 22, 09:48 Удар по Запорожью: повреждено около 70 домов : SiteUA 11:01
- Адская ночь для Запорожья: оккупанты нанесли подлый ракетный удар по жилым домам - фото, видео : Стена 10:43
- Появились фото и видео последствий сегодняшней ракетной атаки по Запорожью : РБК-Україна 10:31
- Удар по Запорожью: повреждено около 70 домов : DailyUA 10:29
- Оккупанты выпустили по Запорожью 12 ракет: 17 погибших и много раненых : Новини Live 09:58
- Удар по Запорожью: сообщили о десятках убитых и раненых : Gazeta.ua 09:44
- Россияне выпустили около десятка ракет по Запорожью, 12 человек погибли : Головне в Україні 09:35
- Ночной ракетный удар по Запорожью: 17 погибших, 40 пострадавших : Слово і Діло 08:41
- Ракетный обстрел в Запорожье разрушил многоэтажку : Goodnews.ua 06:46
- Разрушены 5 домов, 17 погибших: страшные последствия ночной атаки России на Запорожье : 24 канал 06:30
- Ракетный обстрел в Запорожье разрушил многоэтажку : MY.UA 05:38
- Ракетный обстрел в Запорожье разрушил многоэтажку : Укринформ 05:31
- Террор оккупанта: в результате ракетной атаки по Запорожью есть пострадавшие (видео) : ТСН.ua 04:31
- В Запорожье зафиксировано около 10 прилетов ракет РФ, враг попал в жилые дома : УНИАН 04:13
- Враг ударил по Запорожью десятью ракетами, последствия выясняются : MY.UA 04:08
- Россия нанесла массированный ракетный удар по Запорожью: разрушены дома, вспыхнули пожары : MY.UA 04:08
- Враг ударил по Запорожью десятью ракетами, последствия выясняются : Укринформ 04:01
- Россияне снова ударили ракетами по Запорожью: куда попали : Новини Live 23:58