Обстрел Запорожья: число погибших увеличилось до 17 человек (26)

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- Октябрь, 09 в 6:03 Россияне ударили по домам Запорожья. Известно о 17 погибших : ICTV Факти 06:06
- Рашисты осуществили массированный ракетный удар по жилым домам Запорожья : OstanniPodii.com 06:02
- 04:40 09.10.2022 Четыре человека пострадало в результате ночного обстрела Запорожья - горсовет : Интерфакс-Україна 05:00
- Враг ударил по Запорожью десятью ракетами, повреждены жилые дома : Укринформ 04:31
- В Запорожье оккупанты ночью массированно обстреляли ракетами жилые дома, есть пострадавшие : Слово і Діло 04:11
- 03:00 09.10.2022 Противник обстрелял ракетами жилые дома в Запорожье - секретарь горсовета : Интерфакс-Україна 04:00
- Около 10 прилетов. Россияне второй раз за ночь обстреляли Запорожье : Новое Время 03:46
- В Запорожье раздались взрывы : MY.UA 03:38
- Российские оккупанты ночью обстреляли Запорожье. Разрушены жилые дома (ФОТО) : Inform.zp.ua 03:34
- Россия нанесла массированный ракетный удар по Запорожью: разрушены дома, вспыхнули пожары (фото) : ТСН.ua 03:31
- Обстрел Запорожья: почти десяток новых приходов ракет, - ОВА : Українські національні новини 03:30
- Армия РФ атаковала Запорожье ракетами: в городе около десятка прилетов - фото, видео : ЛІГАБізнесІнформ 03:07
- Враг атаковал Запорожье почти десятком ракет: последствия устанавливаются : ТСН.ua 03:01
- 02:38 09.10.2022 Оккупанты обстреляли Запорожье, около десяти прилетов : Интерфакс-Україна 03:00
- Войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожью: около 10 прилетов : РБК-Україна 02:46
- В Запорожье достали из-под завалов дома тело 19-го погибшего при обстреле 6 октября : Новости N 01:57
- Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Запорожью: пострадала инфраструктура : Одесский Наблюдатель 01:53
- Оккупанты атаковали Запорожье, - Старух : ПрессОрг24 01:43
- Оккупанты снова совершили атаку на Запорожье - Старух : УНИАН 01:13
- Оккупанты атаковали ЗапорожьеОновлено : Gazeta.ua 00:44
- Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье - местные власти : Гордон 00:35
- Оккупанты атаковали Никополь иранскими дронами-камикадзе - ОВА : ТСН.ua 00:16
- Ракета попала в объект инфраструктуры Запорожья, возник пожар - Старух : ОстроВ 00:02
- Россия снова ударила по Запорожью - вспыхнул пожар : Online.ua 00:01
- Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Запорожью: пострадала инфраструктура : Odessa Online 00:00