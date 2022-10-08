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Обстрел Запорожья: число погибших увеличилось до 17 человек

Обстрел Запорожья: число погибших увеличилось до 17 человек (26)

Хвиля 2022.10.08 14:36
Подробности Хвиля 08.10.2022 14:33:00 В Запорожье увеличилось число жертв от ракетных обстрелов оккупантов по жилым домам до 17 человек. Как переедет "Хвиля", об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей официальной странице в Telegram. Так, исходя из данных спасателей, по одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома достали тела 13 погибших, из них - 1 ребенок.
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2022.10.09 (26)

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