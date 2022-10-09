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Гарет Саутгейт: Мы помним, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020

Гарет Саутгейт: Мы помним, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020 (117)

ProSports 2022.10.09 18:07
09.10.2022 admin Наставник оценил жребий как тяжелый Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги сегодняшней жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в Германии. Сборная Украины попала в группу С вместе с командами Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Итоги жеребьевки прокомментировал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. "Ну, это явно тяжелый жребий, учитывая качество соперников.
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2022.10.09 (117)

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