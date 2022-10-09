Гарет Саутгейт: Мы помним, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020 (117)

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- "С Украиной будут особые поединки": Манчини нашел для Италии несколько значимых дуэлей в квалификации Евро-2024 : Футбол 24 18:35
- "Дело решенное": журналист не сомневается, что Петраков поведет сборную Украины в отборе на Евро-2024 : FanDay.net 18:26
- Петраков прокомментировал попадание Украины в "группу смерти" на Евро-2024 : Антикор.com.ua 18:13
- Сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2024 по футболу : Korzo News 18:07
- Роберто Манчини: У украинцев хорошая сборная : ProSports 18:07
- Гарет Саутгейт: Мы помним, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020 : ProSports 18:07
- "Не знаем, как игры против Украины будут выглядеть политически": Саутгейт вспомнил разгром "сине-желтых" на прошлом Евро : Футбол 24 18:05
- С Украиной будут особые поединки, - тренер сборной Италии о жеребьевке отбора Евро-2024 : 24 канал 18:00
- Манчини: Группа кажется принятной, задачи не все легкие, но надо играть : UA-Футбол 17:42
- Гарет Саутгейт: "Это явно тяжелый жребий, учитывая качества Италии, Украины и Северной Македонии" : Команда No1 17:40
- Леонид Буряк: "Почему Северная Македония смогла остановить Италию, а мы не сможем?" : Footboom.com 17:35
- Украина узнала соперников в отборе к Евро-2024 по футболу : Depo 17:33
- "В матчах с Украиной будет много эмоций": Манчини поделился мнением о жеребьевке отбора на Евро-2024 : FanDay.net 17:27
- "Помним, что Украина дошла до четвертьфинала": Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки отбора на Евро-2024 : FanDay.net 17:27
- Роберто МАНЧИНИ: "Группа отбора кажется достаточно приемлемой" : Спорт.ua 17:22
- Гарет САУТГЕЙТ: "Украина была в четвертьфинале ЧЕ, нужно помнить об этом" : Спорт.ua 17:22
- Саутгейт: Мы помним, что Украина - четвертьфиналист Евро-2020 : Sportarena.com 17:21
- Манчини: В матче Италии и Украины будет много эмоций : Sportarena.com 17:21
- Андрей Павелко: "Уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия" : Tribuna.com Украина 17:19
- "Сине-желтые" попали в "группу смерти": Петраков оценил шансы Украины в отборе на Евро-2024 : УНИАН 17:13
- Петраков - о жеребьевке квалификации ЕВРО-2024: Бояться никого не надо : ProSports 17:07
- Евро-2024. Жеребьевка квалификации. Украина в группе с Англией и Италией : Про Футбол 17:07
- Сборная Украины по футболу узнала соперников по отбору на Евро 2024 : Гордон 17:05
- 9 октября 2022 16:55 Гарет САУТГЕЙТ: "Украина была в четвертьфинале ЧЕ, нужно помнить об этом" : Dynamomania.com 17:04
- Стоит ли бояться Италию и Англию: представляем соперников Украины в отборе на Евро : 24 канал 17:00
- Петраков прокомментировал попадание Украины в "группу смерти" на Евро-2024 : Obozrevatel 16:46
- Жеребьевка отбора на Евро-2024: сборная Украины узнала соперников : ПрессОрг24 16:43
- Роберто Манчини: "С Украиной будет особенный поединок - в нем будет много эмоций" : Команда No1 16:40
- Наставник сборной Северной Македонии: "Мы получили наисложнейшую группу из всех возможных" : Команда No1 16:40
- Украина в отборе на Евро-2024 сыграет против Англии и Италии : Преступности.нет 16:39
- "Бояться никого не нужно": Петраков оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2024 : iSport.ua 16:36
- Роберто Манчини: "Группа кажется приемлемой, не все вызовы - легкие" : Footboom.com 16:35
- 9 октября 2022 16:18 1 Андрей ПАВЕЛКО: "Уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия" : Dynamomania.com 16:33
- 9 октября 2022 16:12 Роберто МАНЧИНИ: "Группа отбора кажется приемлемой" : Dynamomania.com 16:33
- Два гранда и два андердога: Украина узнала соперников в отборе к Евро-2024 по футболу (ФОТО) : DsNews 16:33
- Представляем соперников Украины в отборе на Евро-2024: чемпионы Европы, знакомые Зинченко, вечные андердоги : FanDay.net 16:27
- "Болельщики в восторге от такого жребия": Павелко оценил шансы сборной Украины в квалификации Евро-2024 : FanDay.net 16:26
- Петраков: Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята хотели таких соперников : Sportarena.com 16:21
- Андрей ПАВЕЛКО: "Уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия" : Спорт.ua 16:21
- Петраков - о результатах жеребьевки отбора Евро-2024: Бояться никого не нужно : Bigmir)net Спорт 16:20
- "Хотели таких соперников": Петраков прокомментировал результаты жеребьевки отбора на Евро-2024 : ТСН.ua 16:16
- Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2024 : Еспресо TV 16:04
- Украина узнала соперников на отбор к Евро-2024 по футболу : Online.ua 16:01
- Проигрывала даже Мальте: как сборная Украины играла с соперниками отбора на Евро-2024 в прошлом : 24 канал 16:00
- Петраков: Ребята и хотели таких соперников : Укринформ 15:46