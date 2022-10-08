Алексей Арестович откровенно высказался о "бабахе" на Крымском мосту (12)

Главред 2022.10.08 23:05

8 октября 2022, 22:57 Антоновский мост показывает себя в этом смысле более крепкой и солидной конструкцией нежели Крымский мост, послабее он явно. Арестовчи высказался о взрыве / kds8404 / Flickr.com и УНИАН Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал сегодняшние взрывы на Крымском мосту в эфире традиционного эфира у Марка Фейгина. "Антоновский мост показывает себя в этом смысле более крепкой и солидной