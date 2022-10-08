Алексей Арестович откровенно высказался о "бабахе" на Крымском мосту (12)

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- Водителя фуры использовали вслепую при подрыве Крымского моста - СМИ : Антикор.com.ua 06:12
- Россиян просят воздержаться от поездок в сторону Крыма : РИА Мелитополь 06:10
- Взрыв на Крымском мосту организовала Украина, бомба была в грузовике, - The New York Times : Еспресо TV 03:04
- NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы - бомбу заложили в грузовик : Українська правда 02:40
- Зеленский о Крыме: Бегите пока есть варианты : Типичный Херсон 02:24
- "Крымский мост - начало": эксперт объяснил, как ВСУ дальше будут освобождать Крым : Главред 02:05
- путин подписал указ в котором указал, что Крымский мост будет защищать ФСБ : ПрессОрг24 01:43
- Коллаборанты и предатели в панике: началось движение со стороны Крыма в Бердянск, а затем в РФ : УНИАН 00:43
- путин подписал указ в котором указал, что Крымский мост будет защищать ФСБ : Українські національні новини 00:30
- "Паники нет!": жители Крыма в магазинах покидают пустые полки : Антикор.com.ua 00:14
- На Крымском мосту возобновили движение пассажирских поездов : Vesti.ua 00:13
- Появились снимки Крымского моста до и после взрыва : Bigmir)net Новини 00:08