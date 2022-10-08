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Алексей Арестович откровенно высказался о "бабахе" на Крымском мосту

Алексей Арестович откровенно высказался о "бабахе" на Крымском мосту (12)

Главред 2022.10.08 23:05
8 октября 2022, 22:57 Антоновский мост показывает себя в этом смысле более крепкой и солидной конструкцией нежели Крымский мост, послабее он явно. Арестовчи высказался о взрыве / kds8404 / Flickr.com и УНИАН Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал сегодняшние взрывы на Крымском мосту в эфире традиционного эфира у Марка Фейгина. "Антоновский мост показывает себя в этом смысле более крепкой и солидной
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2022.10.09 (12)

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