В Крыму налаживают транспортное сообщение после подрыва моста. Фуры отправляют паромами и запускают поезда (27)

Страна.ua 2022.10.08 21:31

21:16, сегодня Крымский мост после взрыва. Скриншот видео В Крыму постепенно восстанавливают транспортное сообщение после утреннего подрыва моста. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прибыл на полуостров и заявил, что железнодорожное движение по мосту восстановлено, а все запланированные поезда будут пропускать. В министерстве транспорта РФ опубликовали видео тестового поезда, проходящего через Крымский мост впервые после подрыва.