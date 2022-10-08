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В Крыму налаживают транспортное сообщение после подрыва моста. Фуры отправляют паромами и запускают поезда

В Крыму налаживают транспортное сообщение после подрыва моста. Фуры отправляют паромами и запускают поезда (27)

Страна.ua 2022.10.08 21:31
21:16, сегодня Крымский мост после взрыва. Скриншот видео В Крыму постепенно восстанавливают транспортное сообщение после утреннего подрыва моста. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прибыл на полуостров и заявил, что железнодорожное движение по мосту восстановлено, а все запланированные поезда будут пропускать. В министерстве транспорта РФ опубликовали видео тестового поезда, проходящего через Крымский мост впервые после подрыва.
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2022.10.09 (27)

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