Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост (7)

Українська правда 2022.10.08 20:10

Катерина Тищенко - Суббота, 8 октября 2022, 19:58 Владимир Путин, фото AFP via Getty Images Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста, где утром 8 октября произошел взрыв. Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля Детали: Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымского моста и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым.