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Какой праздник отмечают 9 октября: приметы, традиции и запреты в этот день

Какой праздник отмечают 9 октября: приметы, традиции и запреты в этот день (16)

Новини Live 2022.10.08 20:58
08 октября 20:00 Юлия Леськова Редактор новостей Православная церковь 9 октября чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова В этот день в мире отмечаются Всемирный День почты, День астрономии, День интересных событий, Всемирный день мигрирующих птиц, День гвоздестояния, День "Я люблю пряжу", Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
БОГОСЛОВ, ИОАННА, ПРАЗДНИК, АПОСТОЛ, ДЕНЬ, ЕВАНГЕЛИСТ, Богослов, Украина
2022.10.09 (16)

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