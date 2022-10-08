Какой праздник отмечают 9 октября: приметы, традиции и запреты в этот день (16)

Новини Live 2022.10.08 20:58

08 октября 20:00 Юлия Леськова Редактор новостей Православная церковь 9 октября чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова В этот день в мире отмечаются Всемирный День почты, День астрономии, День интересных событий, Всемирный день мигрирующих птиц, День гвоздестояния, День "Я люблю пряжу", Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.