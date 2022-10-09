Германия одобрила передачу для ВСУ 100 танков (8)

Кореспондент.net 2022.10.08 23:07

Текст: Півторак Олеся, 8 октября 2022, 22:58 Кристин Ламбрехт на пресс-конференции во время своего визита в Литву, 8 октября Министр обороны Германии объявила о новых поставках оружия для Украины, включая в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии. Германия объявила о дополнительной поставке оружия для ВСУ, в частности, обещает отправить 100 танков из Греции и Словакии.