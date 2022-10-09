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Германия одобрила передачу для ВСУ 100 танков

Германия одобрила передачу для ВСУ 100 танков (8)

Кореспондент.net 2022.10.08 23:07
Текст: Півторак Олеся, 8 октября 2022, 22:58 Кристин Ламбрехт на пресс-конференции во время своего визита в Литву, 8 октября Министр обороны Германии объявила о новых поставках оружия для Украины, включая в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии. Германия объявила о дополнительной поставке оружия для ВСУ, в частности, обещает отправить 100 танков из Греции и Словакии.
ТАНК, ГРЕЦИЯ, ГЕРМАНИЙ, СЛОВАКИЯ, ЛИТВА, КРИСТИНА, Германия, Украина, SK, Греция, Берлин
2022.10.09 (8)

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