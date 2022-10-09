Германия одобрила передачу для ВСУ 100 танков (8)

2022.10.09 (8)2022.10.08 (14) →
- Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии : Українська правда 05:10
- 8 октября 22, 23:13 Германия одобрила передачу для ВСУ 100 танков : SiteUA 02:01
- Германия объявила о новых поставках оружия для украинской армии - СМИ : Одесский Наблюдатель 01:53
- Германия вновь пообещала Украине танки : Vesti.ua 01:43
- Германия поставит новую партию оружия для ВСУ: известно, что туда войдет : Слово і Діло 01:11
- Германия объявила о новых поставках оружия для ВСУ: пакет включает танки : Gazeta.ua 00:44
- Германия анонсировала новую военную помощь Украине: что обещают : 24 канал 00:30
- Германия объявила о новых поставках оружия для украинской армии - СМИ : Odessa Online 00:00