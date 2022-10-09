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Фокус: Украина

Беларусь обвинила Украину в подготовке удара. Это может быть планом России, - МИД (16)

РБК-Україна 2022.10.09 00:46
Киев, Воскресенье 09 октября 2022 00:42 Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko) Автор: Артур Родивилов МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
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