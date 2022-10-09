ВСУ уничтожили пункт управления, 3 склада и 83 рашиста - ОК "Юг" (27)

ОстроВ 2022.10.09 10:02

09.10.2022 09:17. Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управление, 3 склада боеприпасов и 83 рашиста на юге страны. Об этом 9 октября сообщает Оперативное командование "Юг". "Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско похудело на 83 рашиста, 4 танка, 4 гаубицы, 2 миномета 120 калибра, 7 единиц