Из Новой Каховки и Старобельска начали массово выезжать оккупанты и коллаборанты (13)

- Из Новой Каховки и Старобельска начали массово выезжать оккупанты и коллаборанты : World News 11:34
- В Генштабе рассказали о реакции оккупантов на успехи ВСУ : Новини Live 10:58
- Оккупанты и коллаборационисты из-за контрнаступления ВСУ начали вывозить свои семьи в оккупированный Крым : ПрессОрг24 10:43
- Из Новой Каховки и Старобельска начали массово выезжать оккупанты и коллаборанты : Хвиля 10:06
- Оккупанты из Новой Каховки вывезли свои семьи в Крым - Генштаб : УНИАН 09:43
- Коллаборанты с семьями убегают из Новой Каховки и Старобельска - Генштаб : Гордон 09:35
- 09.10.22 09:10 Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на территорию АР Крым, - Генштаб ВСУ : Цензор.Нет 09:32
- Оккупанты и коллаборационисты из-за контрнаступления ВСУ начали вывозить свои семьи в оккупированный Крым : Українські національні новини 09:30
- Убегают в набитых автобусах: в Херсонской области оккупационные власти начали вывозить свои семьи в Крым : Антикор.com.ua 09:13
- Оккупанты продолжают бежать с Херсонщины - из Новой Каховки в Крым выехала колонна из 12 микроавтобусов : ОстроВ 09:02
- Оккупанты и коллаборанты сбегают с семьями из Херсонской и Луганской областей - Генштаб ВСУ : Громадське телебачення 08:36
- Напуганы успехами ВСУ. Оккупанты вывозят свои семьи из Новой Каховки в Крым, коллаборанты "эвакуируются" в Луганск - Генштаб : Новое Время 08:16
- Генштаб: Оккупанты вывозят свои семьи в Крым и Луганск из Новой Каховки и Старобельска : ЛІГАБізнесІнформ 07:37