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Фокус: Украина

Из Новой Каховки и Старобельска начали массово выезжать оккупанты и коллаборанты (13)

World News 2022.10.09 11:34
09.10.2022 Война России против Украины. Оккупанты Российские оккупанты и коллаборанты начали вывозить свои семьи из временно оккупированных Новой Каховки и Старобельска. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. По данным Генштаба, напуганные успехами ВСУ на фронте оккупанты и коллаборанты бегут из захваченных городов. Из Новой Каховки колонна из 12 микроавтобусов 7 октября выехала в
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