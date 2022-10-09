Из Новой Каховки и Старобельска начали массово выезжать оккупанты и коллаборанты (13)

World News 2022.10.09 11:34

09.10.2022 Война России против Украины. Оккупанты Российские оккупанты и коллаборанты начали вывозить свои семьи из временно оккупированных Новой Каховки и Старобельска. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. По данным Генштаба, напуганные успехами ВСУ на фронте оккупанты и коллаборанты бегут из захваченных городов. Из Новой Каховки колонна из 12 микроавтобусов 7 октября выехала в