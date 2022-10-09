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Фокус: Украина

Октябрь, 09 в 9:17 ГУР сорвало провокацию российских спецслужб против гендиректора производителя Bayraktar

Октябрь, 09 в 9:17 ГУР сорвало провокацию российских спецслужб против гендиректора производителя Bayraktar (28)

ICTV Факти 2022.10.09 09:36
Марта Бондаренко, редактор ленты Российские спецслужбы с помощью технологии deepfake пытались провести разговор от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля с одним из основателей компании Baykar defence Халюком Байрактором. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны. В ГУР сообщают, что технология deepfake базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео с лицом известного человека
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