В Винницкой области ослабляют комендантский час (14)

Українська правда 2022.10.09 10:10

Роман Петренко - Воскресенье, 9 октября 2022, 09:50 ФОТО: PIXABAY С понедельника, 10 октября, в Винницкой области будет изменена продолжительность комендантского часа, он будет начинаться в полночь. Источник: председатель ОВА Сергей Борзов Детали: Отмечается, что комендантский час ослабили - он будет начинаться не в 23, а в 24 часа, а завершится в 5 утра. Власти напоминают, что в это время запрещается находиться на улицах и в