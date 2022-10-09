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В Винницкой области ослабляют комендантский час

В Винницкой области ослабляют комендантский час (14)

Українська правда 2022.10.09 10:10
Роман Петренко - Воскресенье, 9 октября 2022, 09:50 ФОТО: PIXABAY С понедельника, 10 октября, в Винницкой области будет изменена продолжительность комендантского часа, он будет начинаться в полночь. Источник: председатель ОВА Сергей Борзов Детали: Отмечается, что комендантский час ослабили - он будет начинаться не в 23, а в 24 часа, а завершится в 5 утра. Власти напоминают, что в это время запрещается находиться на улицах и в
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