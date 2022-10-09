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"Абсолютное зло. Нелюди и террористы". Зеленский отреагировал на ракетный обстрел россиянами Запорожья, в ОП показали последствия атаки

"Абсолютное зло. Нелюди и террористы". Зеленский отреагировал на ракетный обстрел россиянами Запорожья, в ОП показали последствия атаки (24)

Новое Время 2022.10.09 10:16
9 октября, 10:04 В ночь на 9 октября оккупационные российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажкам и частным домам Запорожья (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram) Президент Владимир Зеленский, реагируя на ракетный удар оккупантов по Запорожью, заявил, что россияне понесут за него ответственность. Об этом говорится в его Facebook в воскресенье, 9 октября. "Снова Запорожье.
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