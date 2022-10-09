Россия обвинила Украину в провоцировании Молдовы на "силовые действия" в Приднестровье: в МИДе ответили (21)

DsNews 2022.10.09 22:03

Глава департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинские власти пытаются "спровоцировать Молдову на силовые действия в Приднестровье" воскресенье, 09 октября 2022, 21:51 Об этом Полищук сказал в интервью российскому информагентству ТАСС, передает "ДС". "В апреле-июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину.