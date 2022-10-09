"Лучше в тюрьме сидеть живым": мобилизованные из РФ попали в плен (21)

Vesti.ua 2022.10.09 11:43

Михаил Шилин 09 октября 2022, 11:40 Во время контрнаступления ВСУ на востоке в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян, сообщает СБУ. "13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", - рассказал следователям СБУ житель Удмуртии. Он сообщил, что его взвод "положили за 1 минуту". "Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого