россияне обстреляли колонну гражданских авто на Херсонщине с самолета, погибли по меньшей мере пятеро (36)

- В Херсонской области оккупанты обстреляли автоколонну с гражданскими : ПрессОрг24 16:42
- На Херсонщине оккупанты ударили по колоне мирных людей, погибли пять человек : Соцпортал 15:19
- 14:55 09.10.2022 Оккупанты с самолета обстреляли автоколонну в Херсонской области : Петр и Мазепа 15:09
- Россияне обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области с самолета, погибли по меньшей мере пятеро : Перший Криворізький 15:02
- Оккупанты 7 октября обстреляли колонну гражданских в Херсонской области : Odessa Online 15:00
- Очередная автоколонна с гражданскими попала под обстрел россиян. Убиты 5 человек : Кочегарка Горловская 14:41
- На Херсонщине россияне обстреляли с самолета автоколонну с гражданскими, есть погибшие : RegioNews 14:40
- Войска РФ обстреляли колонну гражданских в Херсонской области, пять человек погибло - полиция : Гордон 14:35
- Оккупанты обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине : Lenta.ua 14:07
- 09.10.22 11:49 Российские военные 7 октября обстреляли колонну гражданских автомобилей на Херсонщине. По меньшей мере, пять человек погибли, - полиция : Цензор.Нет 14:02
- Оккупанты с самолета обстреляли гражданскую автоколонну в Херсонской области - Лубинец : ТСН.ua 14:01
- Россияне на Херсонщине с самолета обстреляли колонну гражданских авто: детали жуткого преступления : 24 канал 14:00
- В Херсонской области оккупанты обстреляли из самолета колонну с гражданскими: есть погибшие и раненые : Новини Live 13:58
- На Херсонщине оккупанты нанесли авиаудар по гражданской автоколонне: погибли 5 человек : Новости N 13:57
- В Херсонской области оккупанты обстреляли с самолета автоколонну с гражданскими : ПрессОрг24 13:43
- Оккупанты обстреляли колонну авто на Херсонщине - омбудсмен : Bigmir)net Новини 13:38
- Россияне расстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине: люди просто стояли в очереди : Главред 13:35
- В Херсонской области оккупанты с самолета обстреляли гражданскую автоколонну : РБК-Україна 13:31
- В Херсонской области оккупанты обстреляли с самолета автоколонну с гражданскими : Українські національні новини 13:30
- Оккупанты нанесли авиаудар по гражданской автоколонне на Херсонщине, погибли 5 человек : УНИАН 13:13
- Удар по колонне гражданских авто на Херсонщине, из-за которого погибли люди, нанес российский самолет, - полиция : Преступности.нет 13:09
- Оккупанты утром 7 октября обстреляли колонну гражданских автомобилей в Херсонской области. Погибли не менее 5 человек : Громадське телебачення 13:06
- Октябрь, 09 в 12:58 В Херсонской области россияне с самолета обстреляли колонну гражданских авто, есть погибшие : ICTV Факти 13:06
- Оккупанты обстреляли автоколонну на Херсонщине, есть погибшие : Головне в Україні 13:05
- Российский самолет обстрелял колонну гражданских авто в Херсонской области. Погибли пять человек : ОстроВ 13:01
- Войска РФ с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими в Херсонской области - погибли 5 человек : Online.ua 13:01
- Россияне с самолета смертельно обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области : Gazeta.ua 12:44
- Оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине, убили 5 человек : Українська правда 12:40
- Российские военные 7 октября обстреляли колонну гражданских автомобилей в Херсонской области, пять человек погибли - полиция : Центр журналистских расследований 12:37
- Оккупанты расстреляли колонну авто на Херсонщине - много погибших : Типичный Херсон 12:23
- Стояли в очереди на понтонную переправу. Оккупанты в Херсонской области обстреляли из самолета колонну гражданских авто, пятеро погибших : Новое Время 12:16
- россияне обстреляли колонну гражданских авто на Херсонщине с самолета, погибли по меньшей мере пятеро : MY.UA 12:09
- 09.10.22 11:49 Российские военные обстреляли колонну гражданских автомобилей на Херсонщине. По меньшей мере, пять человек погибли, - полиция : Цензор.Нет 12:02
- россияне обстреляли колонну гражданских авто на Херсонщине с самолета, погибли по меньшей мере пятеро : Укринформ 12:01
- Оккупанты расстреляли колонну авто на Херсонщине - много погибших: фото : Апостроф 10:30