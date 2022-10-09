Риторика меняется. Вениславский рассказал, есть ли угроза нападения Беларуси (43)

- Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной - украинская разведка : Крым.Реалии RFE/RL 18:44
- Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной: в разведке раскрыли намерения Путина : Вісті-UA.net 18:33
- Риторика меняется. Вениславский рассказал, есть ли угроза нападения Беларуси : Антикор.com.ua 18:13
- Октябрь, 09 в 17:40 Путин убеждает Лукашенко: РФ пытается втянуть Беларусь в открытую войну против Украины : ICTV Факти 18:06
- Лукашенко меняет риторику: у Зеленского оценили угрозу нападения Беларуси : Главред 18:05
- 9 октября 2022, 17:00 "Путин заставляет Лукашенко", - в ГУР рассказали, сколько батальонов могут напасть на Украину : Dialog.ua 17:21
- Риторика меняется. Вениславский рассказал, есть ли угроза нападения Беларуси : РБК-Україна 17:16
- Пытается склонить к этому решению: Кремль ждет от Лукашенко нападения на Украину : Апостроф 17:15
- У границы стоят 6 батальонов: разведка сообщила о желании Путина втянуть Беларусь в открытую войну : РИА Мелитополь 17:10
- Путин пытается заставить Лукашенко напасть на Украину : Lenta.ua 17:07
- Россия пытается вовлечь беларусь в открытую войну с Украиной, - разведка : Одесский Наблюдатель 16:53
- путин пытается втянуть беларусь в открытую войну с Украиной - ГУР : ПрессОрг24 16:43
- Путин заставляет Лукашенко открыто вступить в войну, - ГУР : Головне в Україні 16:35
- Разведка рассказала, куда путин склоняет лукашенько : UA.News 16:28
- Путин втягивает Беларусь в открытую войну с Украиной - ГУР : Vesti.ua 16:13
- Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной - разведка : Слово і Діло 16:11
- Диктатор путин пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной : Преступности.нет 16:09
- Путин заставляет Лукашенко открыто напасть на Украину, у границ уже 6 батальонов Беларуси - ГУР : Главред 16:05
- Разведка: Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну : Главком 16:05
- Путин заставляет Лукашенко открыто вступить в войну, - ГУР : DsNews 16:03
- РФ пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной - ГУР : Online.ua 16:01
- ГУР: россия пытается втянуть беларусь в открытую войну : OstanniPodii.com 16:01
- Россия пытается втянуть в открытую войну с Украиной Республику Беларусь - ГУР : ОстроВ 16:01
- 09.10.2022 в 15:53 ГУР МО: Путин заставляет Лукашенко открыто вступить в войну : InfoResist.org 16:00
- Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной - разведка : NewsRoom.kh.ua 15:55
- 09 октября 2022, 15:35 россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, - ГУР : Східний варіант 15:43
- Беларусь сосредоточила на границе с Украиной шесть батальонов, - ГУР : Еспресо TV 15:34
- "У нашей границы шесть батальонов". Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной - разведка : Новое Время 15:31
- путин пытается втянуть беларусь в открытую войну с Украиной - ГУР : Українські національні новини 15:30
- У границы стоят 6 батальонов: разведка сообщила о желании Путина втянуть Беларусь в открытую войну : ТСН.ua 15:16
- Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной: в разведке раскрыли намерения Путина : Obozrevatel 15:16
- Путин заставляет Лукашенко открыто вступить в войну - разведка : Українська правда 15:10
- 09.10.2022, 14:45 россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, - ГУР : АСН.in.ua 15:10
- Россия пытается вовлечь в войну Беларусь - ГУР : Політична Думка 15:04
- 09.10.22 14:44 Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной. У границы сосредоточено 6 батальонов РБ, - Скибицкий : Цензор.Нет 15:02
- Путин пытается уговорить Лукашенко начать открытую войну с Украиной, - ГУР : Одесса Медиа 15:00
- 14:34 09.10.2022 РФ пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной - ГУР : Интерфакс-Україна 15:00
- Россия пытается вовлечь беларусь в открытую войну с Украиной, - разведка : Odessa Online 15:00
- Россия пытается вовлечь в войну Беларусь - ГУР : Bigmir)net Новини 14:38
- рф пытается втянуть беларусь в открытую войну с Украиной - ГУР : Судово-юридична газета 14:22
- Минобороны Украины заявило, что Россия пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины : Страна.ua 14:01
- Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, - ГУР : 24 канал 12:30