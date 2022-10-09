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Фокус: Украина

Риторика меняется. Вениславский рассказал, есть ли угроза нападения Беларуси (43)

Антикор.com.ua 2022.10.09 18:13
Реальных угроз прямого военного вторжения Беларуси на территорию Украины нет, однако риторика страны меняется. Об этом сообщает представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по безопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона. Он отметил, что сейчас в непосредственной близости к границам Украины на территории Беларусь нет достаточных сил и средств, которые бы говорили о том, что угроза вторжения реальна.
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