Украинские военные освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении (25)

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- ВСУ освободили более 1000 кв.м. Херсонской области : Одесса Медиа 16:00
- Контрнаступление ВСУ в Херсонской области - военные сообщили, какую территорию освободили от оккупантов : Gazeta.ua 15:44
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- Стало известно, сколько территории освободили ВСУ в Херсонской области : Антикор.com.ua 15:13
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- 14:29 09.10.2022 ВСУ освободили более 1170 кв. км украинской территории на Херсонском направлении : Интерфакс-Україна 15:00
- ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении : Odessa Online 15:00
- 14:31 На Херсонском направлении ВСУ освободили более 1170 километров : ЗІДО 14:38
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