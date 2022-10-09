Украинские военные освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении (25)

Новости N 2022.10.09 17:57

Сегодня в 17:21 ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку населенные пункты оставляют в себе "сюрпризы", которые оставили оккупанты", - сказала она. В телеграм-каналах сообщается также об освобождении Новой Каменки в