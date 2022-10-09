Германия формирует пакет помощи для Украины на 11 миллионов евро (18)

Новини Live 2022.10.09 17:58

09 октября 17:54 Юлия Леськова Редактор новостей Помощь рассчитана на то, чтобы облегчить ВСУ пережить зиму Федеральное правительство Германии формирует для Украины пакет помощи, в котором будет зимняя военная форма, палатки с обогревом и прочее. Об этом пишет Spiegel. Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет помощи для украинских военнослужащих в размере 11 миллионов евро, который поможет им подготовиться к зиме.