Германия формирует пакет помощи для Украины на 11 миллионов евро (18)

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- Германия передаст Украине зимнее оборудование в новом пакете на 11 млн евро - СМИ : Online.ua 16:01
- Германия подготовила очередной пакет военной помощи для Украины: СМИ узнали содержание : РБК-Україна 16:01