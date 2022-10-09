В США придумали новое наказание для России за войну с Украиной (34)

Апостроф 2022.10.09 20:15

воскресенье, 09 октября 2022, 19:57 9 октября, в Конгресс Соединенных Штатов Америки внесли законопроекты о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма. Об этом в Twitter сообщает старший советник Конгресса Пола Массаро. Он написал о том, что в верхнюю палату американского парламента внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма от Республиканской партии и конгрессмена Теда Лиу от Демократическая партия, которые предлагают