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В США придумали новое наказание для России за войну с Украиной (34)

Апостроф 2022.10.09 20:15
воскресенье, 09 октября 2022, 19:57 9 октября, в Конгресс Соединенных Штатов Америки внесли законопроекты о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма. Об этом в Twitter сообщает старший советник Конгресса Пола Массаро. Он написал о том, что в верхнюю палату американского парламента внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма от Республиканской партии и конгрессмена Теда Лиу от Демократическая партия, которые предлагают
ТЕРРОРИЗМ, СПОНСОР, КОНГРЕСС, ПРИЗНАНИЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ГЕНОЦИД, Массаро, Коэна, Украина, США, Россия, Вашингтон

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