Байден и Шольц обсудили помощь Украине (16)

Bigmir)net Новини 2022.10.09 22:08

Лидеры США и Германии обсудили ситуацию в Украине, а также "обязательство по оказанию помощи Украине в сфере экономики и безопасности". Сегодня, 21:44 Президент США Джо Байден в воскресенье, 9 октября, провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого лидеры обсудили помощь Украине и ситуацию на мировом рынке энергоресурсов, сообщает Белый дом. "Президент Байден поговорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем", -