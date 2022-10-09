Байден и Шольц обсудили помощь Украине (16)

- Шольц поговорил с Байденом: Украину будут поддерживать, а на рф будут давить санкциями : ПрессОрг24 22:43
- Байден и Шольц провели телефонный разговор, в том числе об Украине и ядерном шантаже Путина : УП Європейська правда 22:34
- Шольц побеседовал по телефону с Байденом: известно, о чем договорились : ТСН.ua 22:31
- Байден и Шольц обсудили помощь Украине : Bigmir)net Новини 22:08
- Байден и Шольц обсудили по телефону помощь Украине, энергетический рынок и ядерный шантаж Путина : Еспресо TV 22:04
- Байден и Шольц обсудили по телефону вопрос войны РФ против Украины и ядерный шантаж москвы : ОстроВ 22:02
- Ядерные угрозы России и новая аннексия - среди тем: Байден поговорил с Шольцем об Украине : 24 канал 22:00
- Байден и Шольц обсудили войну в Украине и ядерный шантаж путина : Новини Live 21:58
- Шольц поговорил с Байденом о Путине: они призвали РФ немедленно прекратить войну : Obozrevatel 21:46
- Байден поговорил с Шольцом - обратились к Путину : Gazeta.ua 21:45
- 09 октября 2022, 21:21 Байден и Шольц обсудили аннексию территорий Украины и ядерные угрозы рф : Східний варіант 21:43
- Байден и Шольц обсудили аннексию территорий Украины и ядерные угрозы РФ : Антикор.com.ua 21:15
- Байден и Шольц поговорили об Украине и ядерном шантаже Путина : Українська правда 21:10
- Байден и Шольц обсудили аннексию территорий Украины и ядерные угрозы РФ : РБК-Україна 21:01
- Шольц поговорил с Байденом: Украину будут поддерживать, а на рф будут давить санкциями : Українські національні новини 20:30