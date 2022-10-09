Украинская авиация нанесла девять ударов по врагу (2)

MY.UA 2022.10.09 21:09
9 октября, 17:54
Украинские защитники нанесли девять успешных авиаударов по россиянам и
отразили атаки противника на ряде направлений.
Об этом вечером в воскресенье, 9 октября, сообщили в Генштабе ВСУ.
Так, по данным военного командования, за минувшие сутки украинские солдаты
отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны,
Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.
При этом украинская авиация нанесла девять ударов.
ОККУПАНТ, ГЕНШТАБ, ТЕРН, ПЕРВОМАЙСКОЕ, ОБСТРЕЛ, ПРОТИВНИК, Россия
, Украина
, Запорожье
, Сумы
, Харьков
, Луганск
, Чернигов
, Крым
, Севастополь
, Нью-Йорк