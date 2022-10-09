Украинская авиация нанесла девять ударов по врагу (2)

MY.UA 2022.10.09 21:09

9 октября, 17:54 Украинские защитники нанесли девять успешных авиаударов по россиянам и отразили атаки противника на ряде направлений. Об этом вечером в воскресенье, 9 октября, сообщили в Генштабе ВСУ. Так, по данным военного командования, за минувшие сутки украинские солдаты отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа. При этом украинская авиация нанесла девять ударов.