07:03 10.10.2022 За минувшие сутки в результате обстрелов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов - Генштаб ВСУ (52)

Интерфакс-Україна 2022.10.10 07:46

За минувшие сутки в результате обстрелов пострадала инфраструктура и мирные граждане более 30 населенных пунктов, в частности Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодативка, для ударов по Запорожью оккупанты использовали 7 зенитных управляемых ракет, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. "Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.