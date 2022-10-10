07:03 10.10.2022 За минувшие сутки в результате обстрелов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов - Генштаб ВСУ (52)

2022.10.10 (52)2022.10.09 (20) →
- Более 10 областей Украины подверглись ракетным обстрелам : Lenta.ua 11:07
- В Одесской области сбили сбили три ракеты и пять дронов-камикадзе : Гордон 11:06
- Обстрел Киева попал в прямой эфир телеканала ВВС : Фокус 11:05
- Массированный обстрел Украины: взрывы слышны практически в каждой области : Главред 11:05
- Россия нанесла ракетные удары по нескольким городам Украины : Перший Криворізький 11:02
- Рашисты нанесли удар по Конотопу на Сумщине и Кропивницкому : ОстроВ 11:02
- Из Беларуси вылетели дроны-камикадзе : ТСН.ua 11:01
- В Одессе слышен взрыв: над областью сбили три ракеты, - Братчук (обновлено) : Новини Live 10:58
- Ночной обстрел Запорожья: пострадали учебные заведения : Новини Live 10:58
- В Харькове раздаются взрывы : Новини Live 10:58
- Прилеты по Кривому Рогу: ПВО сбили ракеты : Новини Live 10:58
- На Тернопольщине сработала ПВО : Укринформ 10:46
- Глава ОВА Кривого Рога сообщил о работе ПВО и времени очередного подлета российских ракет : UA-Футбол 10:42
- Киев в огне, есть погибшие и раненые: "Не выезжайте в город!" : Politeka 10:40
- 47 штук: на Украину запущена третья волна ракет : MY.UA 10:38
- Октябрь, 10 в 10:18 47 штук: на Украину запущена третья волна ракет : ICTV Факти 10:36
- Украинцев просят не покидать укрытия: высокая вероятность ракетных атак : From-UA.com 10:35
- В Украине атакованы ряд городов: куда "прилетело" : Вісті-UA.net 10:33
- В Конотопе сообщают о "прилете" : РБК-Україна 10:31
- Раздались взрывы в Полтавской области : UA.News 10:28
- В Днепре прогремело несколько взрывов: детали : Судово-юридична газета 10:22
- Массированный обстрел Украины: взрывы прогремели по меньшей мере в десяти городах : СтопКор 10:21
- Зеленский опубликовал видео последствий обстрела Киева : Страна.ua 10:16
- РФ ударила ракетами по Львовщине: в ОВА рассказали, куда "прилетело" : УНИАН 10:13
- Ракетная атака российскими оккупантами Киева: в Сети появились видео первых "прилетов" по городу : РИА Мелитополь 10:11
- Ракетная атака центра Киева попала в прямой эфир BBC : MY.UA 10:09
- Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- Оккупанты ночью обстреляли Купянск в Харьковской области: один человек погиб : Громадське телебачення 10:06
- В Полтавской области прозвучали взрывы - глава ОВА : Гордон 10:06
- 10 октября, 10:00 Читати українською Новая волна террора: оккупанты бьют по Киеву, Днепру и многим городам Украины : Dumskaya.net 10:03
- 10.10.2022 09:39 Киев, Львов, Днепр, Житомир, Тернополь и Хмельницкий, Кременчуг: взрывы! : ДонПресс 10:03
- С утра в Днепре слышны взрывы: россияне нанесли ракетный удар : Дніпровська панорама 10:03
- Ракетная атака российскими оккупантами Киева: в Сети появились видео первых "прилетов" по городу : ТСН.ua 10:02
- Мощные взрывы прогремели в Киеве и Хмельницком и Житомире : Online.ua 10:01
- Россия смертельно атаковала Купянск и Волчанск в Харьковской области : Gazeta.ua 09:45
- В результате ночного обстрела Купянска погиб человек : УНИАН 09:43
- В Днепре, Житомире и Хмельницком раздались взрывы : RegioNews 09:40
- Октябрь, 10 в 9:27 В Хмельницкой области слышны взрывы: глава ОВА сообщает о работе ПВО : ICTV Факти 09:36
- В Днепре утром были слышны звуки взрывов : Новости Днепра 09:22
- Обстрел Киева: есть погибшие и пострадавшие : СтопКор 09:21
- В Днепре утром прогремели взрывы. Жителей призывают оставаться в укрытиях : Страна.ua 09:16
- Российские оккупанты выпустили ракеты по Хмельницкой области : MY.UA 09:08
- В результате обстрелов в Харьковской области погибли два человека : Головне в Україні 09:05
- По Николаеву ночью ударили 10 ракетами С-300, - Ким : 24 канал 09:00
- Российские оккупанты выпустили ракеты по Хмельницкой области : ТСН.ua 08:46
- Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300: подробности : Судово-юридична газета 08:23