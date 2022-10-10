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07:03 10.10.2022 За минувшие сутки в результате обстрелов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов - Генштаб ВСУ

07:03 10.10.2022 За минувшие сутки в результате обстрелов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов - Генштаб ВСУ (52)

Интерфакс-Україна 2022.10.10 07:46
За минувшие сутки в результате обстрелов пострадала инфраструктура и мирные граждане более 30 населенных пунктов, в частности Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодативка, для ударов по Запорожью оккупанты использовали 7 зенитных управляемых ракет, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. "Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
ОБСТРЕЛ, ВЗРЫВ, РАКЕТА, ОККУПАНТ, УКРЫТИЕ, ПРИЛЕТ, Россия, Украина, Киев, Запорожье, Львов, Харьков
2022.10.10 (52)

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