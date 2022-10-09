За ночь оккупанты выпустили почти 70 снарядов по Никопольщине (23)

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- Четыре района Днепропетровщины подверглись вражеским обстрелам этой ночью : Перший Міський Криворізький 11:01
- Ракетная атака по Днепропетровщине: есть погибшие и раненые : ТСН.ua 11:01
- Массированная атака по Днепропетровщине: есть погибшие и раненные : Кстати+ 10:44
- Днепропетровская область: оккупанты "Градами" и "Ураганами" обстреляли 4 района : ПрессОрг24 10:42
- 10.10.22 10:11 Россияне массированно обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые : Цензор.Нет 10:32
- Всю ночь оккупанты атаковали Днепропетровщину ракетами и снарядами : Новости Днепра 10:22
- На Днепропетровщину россияне осуществили массированную ракетную атаку, есть погибшие : Укринформ 10:16
- Враг минувшей ночью бил по четырем районам Днепропетровщины: сильные разрушения в Никополе (Фото) : ВідкритийTV 10:01
- Обесточен Никополь - ночью россияне массированно ударили по Днепропетровщине : Gazeta.ua 09:45
- Новая ракетная атака на Днепропетровщину: есть погибшие и раненые : Gazeta.ua 09:45
- Ночь массированных атак : Днепровский городской портал 09:31
- Ночь массированных атак: оккупанты обстреляли 4 района Днепропетровской области : Dnepr.Info 09:22
- российские войска обстреляли четыре района Днепропетровской области : Укринформ 09:16
- Ночь массированных атак: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов россиянами Днепропетровщины (фото) : ТСН.ua 09:16
- Днепропетровская область пережила ночь массированных атак : Антикор.com.ua 09:15
- Ночью рашисты снова ударили по Никополю: повреждены объекты инфраструктуры : ОстроВ 09:02
- Ночь массированных атак на Днепропетровщине: россияне били из "Градов" и "Ураганов" : 24 канал 09:00
- Оккупанты обстреляли несколько общин в Днепропетровской области из "Градов" и "Ураганов" : Новини Live 08:58
- Днепропетровская область пережила ночь массированных атак : Страна.ua 08:46
- В Никополе за сутки разрушены около 30 многоэтажек и частных домов. Повреждены электросети и газопровод - ОВА : Гордон 08:35
- Днепропетровская область: оккупанты "Градами" и "Ураганами" обстреляли 4 района : Українські національні новини 08:30
- Ночь массированных атак: оккупанты обстреляли 4 района Днепропетровской области : Dnepr.express 08:21
- Россияне обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии : УНИАН 01:13