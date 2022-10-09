За ночь оккупанты выпустили почти 70 снарядов по Никопольщине (23)

Еспресо TV 2022.10.09 08:34

9 октября, 2022 воскресенье 08:31 Ночью, с 8 на 9 октября, враг бил из "градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По данным Резниченко, россияне за ночь выпустили по Никопольскому району Днепропетровщины около 70 снарядов "Били из градов и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад.