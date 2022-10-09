Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

За ночь оккупанты выпустили почти 70 снарядов по Никопольщине

За ночь оккупанты выпустили почти 70 снарядов по Никопольщине (23)

Еспресо TV 2022.10.09 08:34
9 октября, 2022 воскресенье 08:31 Ночью, с 8 на 9 октября, враг бил из "градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По данным Резниченко, россияне за ночь выпустили по Никопольскому району Днепропетровщины около 70 снарядов "Били из градов и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад.
РЕЗНИЧЕНКО, НИКОПОЛЬ, ДНЕПРОПЕТРОВЩИНА, ГРОМАДА, ОБСТРЕЛ, ОККУПАНТ, Резниченко, Днепропетровск, Россия, Запорожье, Украина
2022.10.10 (23)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022