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Враг пытается вызвать ответный огонь атакуя Никополь и Запорожье - ОК "Юг"

Враг пытается вызвать ответный огонь атакуя Никополь и Запорожье - ОК "Юг" (28)

Слово і Діло 2022.10.09 19:11
9 октября 2022, 18:45 Массированные обстрелы Никополя и Запорожья, которые российские оккупационные войска совершили в ночь на 9 октября, - это попытка вызвать ответный огонь и продолжение гибридной войны. Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. "Это не попытки наступления, а попытки убедить, что руки длинные, и они
ЗАПОРОЖЬЕ, ОБСТРЕЛ, ОККУПАНТ, УДАР, РАКЕТА, СТАРУХА, Старух, Куртев, Запорожье, Россия, Украина
2022.10.10 (28)

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