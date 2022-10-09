Враг пытается вызвать ответный огонь атакуя Никополь и Запорожье - ОК "Юг" (28)

Слово і Діло 2022.10.09 19:11

9 октября 2022, 18:45 Массированные обстрелы Никополя и Запорожья, которые российские оккупационные войска совершили в ночь на 9 октября, - это попытка вызвать ответный огонь и продолжение гибридной войны. Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. "Это не попытки наступления, а попытки убедить, что руки длинные, и они