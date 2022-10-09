Враг пытается вызвать ответный огонь атакуя Никополь и Запорожье - ОК "Юг" (28)

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- В результате ракетной атаки в Запорожье снова разрушен многоэтажный дом: есть пострадавшие : ТСН.ua 03:31
- Ночная атака Запорожья: оккупанты попали в многоэтажку, есть пострадавшие : Українські національні новини 03:30
- Россияне опять ударили по дому в Запорожье : УНИАН 03:13
- Снова массированный удар по Запорожью : OstanniPodii.com 03:01
- Оккупанты снова ударили по Запорожью ночью: почти 10 "прилетов" : Слово і Діло 02:41
- Россия нанесла новый ракетный удар по Запорожью : Винница Реал 02:40
- Россияне снова нанесли удар по Запорожью: в городе зафиксировали около десяти новых прилетов, - Старух : Еспресо TV 02:34
- российские террористы снова атаковали Запорожье : Укринформ 02:31
- Враг совершил новую атаку на Запорожье: зафиксировано около десятка прилетов : ТСН.ua 02:31
- Российские оккупанты атаковали Запорожье : Українські національні новини 02:30
- 01:59 10.10.2022 Враг вновь обстреливает Запорожье - глава ОВА : Интерфакс-Україна 02:30
- Число жертв ударов РФ по Запорожью увеличилось : Типичный Херсон 02:23
- Оккупанты снова ударили по Запорожью: около 10 прилетов : РБК-Україна 02:16
- Россияне снова атаковали Запорожье, около 10 "приходов" - ОВА : Українська правда 02:10
- Октябрь, 10 в 2:02 Около десяти прилетов: Россия снова обстреляла Запорожье : ICTV Факти 02:06
- Зеленский прокомментировал обстрелы на Запорожье : ПрессОрг24 01:43
- Оккупанты за сутки обстреляли 6 громад Сумской области: от атак дронов погибла женщина : ПрессОрг24 01:43
- Число жертв ударов РФ по Запорожью увеличилось : MY.UA 01:38
- Число жертв ударов РФ по Запорожью увеличилось : Bigmir)net Новини 01:38
- За воскресенье оккупанты обстреляли 6 громад, погибла женщина - глава Сумской ОВА : FinOboz 01:27
- На Генассамблее ООН мы увидим, кто и как относится к террористам на самом деле - Зеленский : УНИАН 01:13
- россияне за сутки более 70 раз обстреляли Сумщину : MY.UA 01:08
- Удары по жилым домам в Запорожье: в ЕС осудили атаку России : РБК-Україна 01:01
- 00:28 10.10.2022 За воскресенье оккупанты обстреляли 6 громад, погибла женщина - глава Сумской ОВА : Интерфакс-Україна 01:00
- Число погибших в результате ракетного удара по Запорожью возросло до 14 : Goodnews.ua 00:46
- россияне за сутки более 70 раз обстреляли Сумщину : Укринформ 00:46
- Россияне атаковали Сумскую область, почти 70 "приходов" за день : Українська правда 00:40