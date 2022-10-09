В Запорожье нашли двадцатую жертву обстрела центра города 6 октября и завершили разбор завалов (6)

Страна.ua 2022.10.09 17:46

17:34, сегодня В результате обстрела на рассвете два дома были разрушены до основания. Фото: ГосЧС Число погибших в результате обстрела Запорожья 6 октября увеличилось и теперь составляет 20 человек. Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух. Спасатели завершили разбирать завалы. Ракетный удар, приведший к таким последствиям, был нанесен примерно в 5 часов утра 6 октября.