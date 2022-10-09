В Запорожье нашли двадцатую жертву обстрела центра города 6 октября и завершили разбор завалов (6)

2022.10.10 (6)2022.10.09 (91) →
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- Зеленский: количество погибших в результате ударов по жилым домам Запорожья возросло до 14 : Odessa Online 01:00
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