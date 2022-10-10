Ракетный террор: РФ била по Украине с Каспия и Черного моря (30)

2022.10.10 (30)2022.10.09 (8) →
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- ВСУ уничтожили 43 крылатых ракеты и 10 дронов "камикадзе", выпущенных россиянами : ОстроВ 16:02
- Уничтожено 56 целей: в Минобороны сообщили данные о массированном вражеском ракетном ударе по Украине : Корабелов.инфо 15:42
- 10 октября 2022, 14:32 Командование Воздушных сил ВСУ подвело итоги массированной бомбардировки Украины: чем и куда били : Dialog.ua 15:21
- Октябрь, 10 в 14:45 РФ запускала ракеты с самолетов, кораблей и Искандеров, а также дроны из территории Беларуси и Крыма : ICTV Факти 15:06
- 14:01 10.10.2022 РФ наносила удары по Украине с самолетов, кораблей и из "Искандеров", запускала дроны-камикадзе из Беларуси - Минобороны : Интерфакс-Україна 14:46
- По Украине выпущено 83 ракеты, 43 уничтожены - МОУ : Версии.com 13:32
- Какими ракетами и откуда россияне били по Украине: информация от Воздушных Сил : 24 канал 13:30
- россия запускала ракеты по Украине из Каспийского моря, Крыма, Беларуси и Нижнего Новгорода : UA.News 13:29
- Россия обстреляла Украину ракетами Х-101, Х-555, Калибрами, Искандерами, из РСЗО - ВСУ : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- Ракетный террор: РФ била по Украине с Каспия и Черного моря : Главред 13:05
- 10.10.22 12:13 Россия выпустила ракеты и дроны по Украине из Каспийского моря, Нижнего Новгорода, АР Крым и Беларуси, - Маляр : Цензор.Нет 12:32
- 12:18 / 10.10.2022 В Черном море на Украину направлено 40 "Калибров" : Багнет 12:31
- РФ бьет по Украине с Каспийского моря, Крыма, Беларуси и Нижнего Новгорода - Минобороны : ЛІГАБізнесІнформ 12:07
- Ким предупредил о пусках "Калибров" с моря : Новости N 11:57
- На Украину направлены 40 "Калибров", 11 кораблей маневрируют у побережья Крыма - ОК "Юг" : Гордон 10:06
- На Украину нацелено 40 "калибров": в Черном море увеличилось количество ракетоносцев, - ОК "Юг" : Фокус 10:05
- В Черном море рф нацелила на Украину 40 "Калибров" - ОК Юг : Goodnews.ua 09:46
- Россия резко увеличила количество ракетоносителей в Черном море : Главком 09:35
- В Черном море значительно увеличилось количество крылатых ракет : Новини Live 08:58
- Черноморский флот РФ разместил в море 40 "Калибров", которые направлены на Украину : ПрессОрг24 07:43
- В Черном море рф нацелила на Украину 40 "Калибров" - ОК Юг : Укринформ 07:02
- Россияне увеличили количество ракет в Черном море, направленных на Украину : Слово і Діло 06:41
- Враг резко увеличил количество ракетоносителей в Черном море, на Украину направлено 40 "калибров", - ОК "Юг" : Еспресо TV 06:34
- В Черном море на Украину направлено 40 Калибров - ОК Юг : Новое Время 06:31
- В штормовом Черном море на Украину направлено 40 "Калибров" : MY.UA 05:08
- В штормовом Черном море на Украину направлено 40 "Калибров" : ТСН.ua 04:31