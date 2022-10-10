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Фокус: Украина

Ракетный террор: РФ била по Украине с Каспия и Черного моря

Ракетный террор: РФ била по Украине с Каспия и Черного моря (30)

Главред 2022.10.10 13:05
10 октября 2022, 13:03 Оккупанты использовали крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования. ПВО Украины перехватила больше половины ракет РФ / АрміяInform Удар по Украине был нанесен РФ в понедельник утром, 10 октября, в 6 часов утра ракетами разных типов, в частности из акватории Черного моря и Каспийского региона. Были использованы крылатые ракеты наземного, морского и воздушного
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2022.10.10 (30)

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