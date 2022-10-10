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Фокус: Украина

Массированный ракетный удар по стране: в СБУ призвали мир еще больше усилить помощь Украине

Массированный ракетный удар по стране: в СБУ призвали мир еще больше усилить помощь Украине (25)

ПрессОрг24 2022.10.10 13:43
10 Окт, 12:27 Служба безопасности Украины призвала мир еще больше усилить помощь Украине и отметила, что очередной массированный ракетный удар по стране должен стать для мирового сообщества окончательным доказательством того, что нынешняя россия - это террористический режим, передает УНН. Цитата "Очередной массированный ракетный удар по всей Украине должен стать для мирового сообщества окончательным доказательством того, что нынешняя россия
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2022.10.10 (25)

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