Массированный ракетный удар по стране: в СБУ призвали мир еще больше усилить помощь Украине (25)

ПрессОрг24 2022.10.10 13:43

10 Окт, 12:27 Служба безопасности Украины призвала мир еще больше усилить помощь Украине и отметила, что очередной массированный ракетный удар по стране должен стать для мирового сообщества окончательным доказательством того, что нынешняя россия - это террористический режим, передает УНН. Цитата "Очередной массированный ракетный удар по всей Украине должен стать для мирового сообщества окончательным доказательством того, что нынешняя россия