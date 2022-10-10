Массированный ракетный удар по стране: в СБУ призвали мир еще больше усилить помощь Украине (25)

2022.10.10 (25)2022.10.09 (3) →
- Путин прокомментировал утренние удары по Киеву и ряду городов Украины : ТСН.ua 13:46
- Массированный ракетный удар по стране: в СБУ призвали мир еще больше усилить помощь Украине : ПрессОрг24 13:43
- В ВСУ рассказали какими типами ракет армия РФ атаковала Украину : Новини Донбасу 13:39
- Ракетные удары. В ОП призвали быть готовыми к возможным веерным отключениям света : ЛІГАБізнесІнформ 13:37
- Массированный ракетный удар по стране: в СБУ призвали мир еще больше усилить помощь Украине : Українські національні новини 13:30
- В Украине возможны перебои с энергопитанием, нужно быть готовыми к веерным отключениям - ОП : Finance.UA 13:27
- Украинцев предупредили о проблемах с электрообеспечением: возможны веерные отключения : На пенсии 13:20
- В МИД Украины прокомментировали российскую ракетную атаку : Новини Донбасу 13:09
- Прорывов или наступления со стороны Беларуси и России не зафиксировано - ОК "Север" : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- Россияне обстреляли ракетами Сумщину: есть проблемы с электричеством и водоснабжением : ТСН.ua 12:46
- В ВСУ рассказали, какими ракетами россия атаковала Украину : Слово і Діло 12:41
- Ракетные удары по Украине. Посольство США призвало своих граждан покинуть страну : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- Россияне выпустили 83 ракеты, половину сбили силы ПВО : ТСН.ua 12:16
- "Мы идем за вами": в Минобороны обратились к оккупантам : УНИАН 12:13
- По Украине возможны перебои с энергопитанием. Надо быть готовыми к веерным отключениям - ОП : Громадське телебачення 12:06
- Массированный обстрел 10 октября: РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них обезврежены ПВО : Главред 12:05
- Россияне обстреляли ракетами Прикарпатья: что известно : ТСН.ua 12:01
- Новости | Залужный: Россия выпустила 75 ракет по Украине, 41 сбили силы ПВО. Удары продолжаются : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- Кулеба об атаках рф: путин - террорист, который "ведет переговоры" ракетами : Укринформ 11:31
- Посольство США констатировало усиление российского террора против мирного населения Украины : UA.News 11:28
- Кулеба прокомментировал ракетный обстрел Украины: "путин - это террорист, который ведет переговоры ракетами" : UA.News 11:28
- "Это террор, но мы не сломаемся": Кулеба о массированном ракетном обстреле Украины : УП Європейська правда 11:04
- 10:20 10.10.2022 Кулеба: Ракетные удары РФ по Украине - ответ Путина всем миротворцам, которые хотят поговорить с ним о мире : Интерфакс-Україна 11:01
- Кулеба о массированных ударах по Украине: Путин - террорист, который говорит ракетами : ЛІГАБізнесІнформ 10:37