Главный следователь рф в докладе о крымском мосте спутал грузовик с автобусом (8)

ZpTown 2022.10.09 23:39

Окт 9, 2022 Глава следственного комитета рф александр бастрыкин во время доклада российскому диктатору владимиру путину спутал грузовик, где якобы везли взрывчатку с автобусом, а еще попытался ввязать в уголовное дело как можно больше "висяков", назвал фантастический маршрут его движения: Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Сначала бастрыкин отметил, что начато дело по части второй статьи 205