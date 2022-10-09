Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Главный следователь рф в докладе о крымском мосте спутал грузовик с автобусом

Главный следователь рф в докладе о крымском мосте спутал грузовик с автобусом (8)

ZpTown 2022.10.09 23:39
Окт 9, 2022 Глава следственного комитета рф александр бастрыкин во время доклада российскому диктатору владимиру путину спутал грузовик, где якобы везли взрывчатку с автобусом, а еще попытался ввязать в уголовное дело как можно больше "висяков", назвал фантастический маршрут его движения: Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Сначала бастрыкин отметил, что начато дело по части второй статьи 205
МОСТ, КРЫМСКИЙ, ВЗРЫВ, ПОДРЫВ, КРЫМ, ПУТИН, Путин, Подоляк, Крым, Россия, Украина, Краснодар
2022.10.10 (8)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022