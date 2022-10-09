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Взрыв на Крымском мосту обернется ударом по логистике войск РФ на Херсонщине - эксперт

Взрыв на Крымском мосту обернется ударом по логистике войск РФ на Херсонщине - эксперт (23)

Главред 2022.10.09 20:35
9 октября 2022, 20:24 России не удастся быстро возобновить движение по Крымскому мосту, на его восстановление понадобится определенное время, считает Александр Мусиенко. Оккупантов РФ из-за взрыва на Крымском мосте ждут проблемы с обеспечением своей группировки на Херсонщине / Коллаж Людмила Денисова, соцсети Стране-агрессору России после взрыва в оккупированном Крыму не удастся быстро восстановить Крымский мост.
МОСТ, КРЫМСКИЙ, ВЗРЫВ, ПУТИН, ПОДРЫВ, ОККУПАНТ, Путин, Крым, Россия, Украина, Москва
2022.10.10 (23)

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