Взрыв на Крымском мосту обернется ударом по логистике войск РФ на Херсонщине - эксперт (23)

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- В ОП отреагировали на слова путина о "терроризме" после взрыва на Крымском мосту : Українські національні новини 01:30
- В РФ сообщили, что вез "взорвавшийся" на Крымском мосту грузовик : Хвиля 01:06
- У Путина ответили, возможно ли применение ядерного оружия из-за Крымского моста : Новости N 00:57
- Взрыв на Крымском мосту: Песков уклонился от "ядерного ответа" : Gazeta.ua 00:44
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- У Путина ответили, возможно ли применение ядерки из-за Крымского моста : ДнепрCity.net 00:33
- "Взорвут вместе с детьми": Фейгин ответил, могут ли быть причастны спецслужбы РФ к пожару на Крымском мосту : ТСН.ua 00:16
- Только при острой необходимости. "Власти" Крыма призвали жителей ограничить использование Крымского моста : Страна.ua 00:16
- У Путина ответили, возможно ли применение ядерки через Крымский мост : Антикор.com.ua 00:14
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