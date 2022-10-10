Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории (1)

Вісті-UA.net 2022.10.09 16:33
Причина такого решения не называется
Інна Волєва, Вести-UA.net
Сегодня, 16:02 / Автор: УНИАН
Власти Кыргызстана приняли решение отменить учения ОДКБ на своей территории.
Об этом пишет "Радио Азаттык".
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Кыргызстана, командно-
штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022"
должны были пройти на территории Кыргызстана в октябре текущего года.
Причина такого решения не называется.
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