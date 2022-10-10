Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории (1)

Вісті-UA.net 2022.10.09 16:33

Причина такого решения не называется Інна Волєва, Вести-UA.net Сегодня, 16:02 / Автор: УНИАН Власти Кыргызстана приняли решение отменить учения ОДКБ на своей территории. Об этом пишет "Радио Азаттык". Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Кыргызстана, командно- штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти на территории Кыргызстана в октябре текущего года. Причина такого решения не называется.