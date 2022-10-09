Россия обвинила Украину в провоцировании Молдовы на "силовые действия" в Приднестровье: в МИДе ответили (2)

DsNews 2022.10.09 22:03
Глава департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что
украинские власти пытаются "спровоцировать Молдову на силовые действия в
Приднестровье"
воскресенье, 09 октября 2022, 21:51
Об этом Полищук сказал в интервью российскому информагентству ТАСС,
передает "ДС".
"В апреле-июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов,
следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину.
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