"Подарок Путину": Словакия передала Украине мощные САУ Zuzana-2 (1)

Главред 2022.10.09 17:05

9 октября 2022, 16:55 Министр обороны Словакии Ярослав Надь пообещал, что Братислава передаст Киеву "много чего еще". САУ Zuzana 2 передали Украине / @JaroNad Еще две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 прибыли из Словакии в Украину для нужд ВСУ. Об этом глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь сообщил в Twitter. "В честь 70-летия мы преподнесли еще один подарок агрессору Путину.