"Подарок Путину": Словакия передала Украине мощные САУ Zuzana-2 (1)

Главред 2022.10.09 17:05
9 октября 2022, 16:55
Министр обороны Словакии Ярослав Надь пообещал, что Братислава передаст
Киеву "много чего еще".
САУ Zuzana 2 передали Украине / @JaroNad
Еще две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 прибыли из Словакии в
Украину для нужд ВСУ.
Об этом глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь сообщил в Twitter.
"В честь 70-летия мы преподнесли еще один подарок агрессору Путину.
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