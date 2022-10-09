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Фокус: Украина

"Подарок Путину": Словакия передала Украине мощные САУ Zuzana-2

"Подарок Путину": Словакия передала Украине мощные САУ Zuzana-2 (1)

Главред 2022.10.09 17:05
9 октября 2022, 16:55 Министр обороны Словакии Ярослав Надь пообещал, что Братислава передаст Киеву "много чего еще". САУ Zuzana 2 передали Украине / @JaroNad Еще две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 прибыли из Словакии в Украину для нужд ВСУ. Об этом глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь сообщил в Twitter. "В честь 70-летия мы преподнесли еще один подарок агрессору Путину.
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2022.10.10 (1)

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