россияне обстреляли колонну гражданских авто на Херсонщине с самолета, погибли по меньшей мере пятеро (1)

MY.UA 2022.10.09 12:09
9 октября, 08:48
российские военные 7 октября из неустановленного самолета обстреляли
колонну гражданских автомобилей. Известно по меньшей мере о пятерых
погибших и столько же раненых.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-офицера полиции
Херсонской области Андрея Кованого, передает Укринформ.
"7 октября около 8 утра российские военные из неустановленного самолета
обстреляли колонну гражданских авто.
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