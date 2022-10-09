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Фокус: Украина

россияне обстреляли колонну гражданских авто на Херсонщине с самолета, погибли по меньшей мере пятеро (1)

MY.UA 2022.10.09 12:09
9 октября, 08:48 российские военные 7 октября из неустановленного самолета обстреляли колонну гражданских автомобилей. Известно по меньшей мере о пятерых погибших и столько же раненых. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-офицера полиции Херсонской области Андрея Кованого, передает Укринформ. "7 октября около 8 утра российские военные из неустановленного самолета обстреляли колонну гражданских авто.
КОЛОННА, ПЕРЕПРАВА, СНАРЯД, РАЗВОРОТ, ОККУПАНТ, ОБСТРЕЛ, Кованый, Лубинец, Херсон, Россия, Запорожье, Украина
2022.10.10 (1)

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