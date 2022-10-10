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Фокус: Украина

Путин пытается заставить Лукашенко вступить в открытую войну с Украиной, - ГУР (3)

MY.UA 2022.10.10 00:39
9 октября, 21:03 Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной. Как передает "Хвиля", об этом он сообщил в программе Военного телевидения Украины "Под прицелом", пишет пресс-служба ГУР. Так, по словам Скибицкого, Россия проводит мероприятия для того, чтобы
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2022.10.10 (3)

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