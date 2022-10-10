Путин пытается заставить Лукашенко вступить в открытую войну с Украиной, - ГУР (3)

MY.UA 2022.10.10 00:39
9 октября, 21:03
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим
Скибицкий заявил, что Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с
Украиной.
Как передает "Хвиля", об этом он сообщил в программе Военного телевидения
Украины "Под прицелом", пишет пресс-служба ГУР.
Так, по словам Скибицкого, Россия проводит мероприятия для того, чтобы
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