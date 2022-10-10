В Киеве сообщают о новых взрывах: официальной информации нет (29)

ПрессОрг24 2022.10.10 10:43

10 Окт, 9:27 В Киеве местные паблики сообщают о новой серии взрывов - официальной информации пока нет, пишет УНН. Детали В частности, сообщают о "прилете" на левом берегу Киева. Дополнение Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе - в центре столицы, пострадавшие. Источник: ИА UNN.