В Киеве сообщают о новых взрывах: официальной информации нет (29)

2022.10.10 (29)2022.10.09 (8) →
- 10:16 10.10.2022 В Киеве в результате обстрела зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры - мэр : Интерфакс-Україна 11:01
- В Киеве есть попадания в объекты критической инфраструктуры : OstanniPodii.com 11:01
- Ракетный обстрел Киева: сколько людей погибло и травмировалось (обновлено) : Новини Live 10:58
- В Киеве сообщают о новых взрывах: официальной информации нет : ПрессОрг24 10:43
- Ракетные удары по Киеву: Кличко сообщил о попадании в критическую инфраструктуру : ПрессОрг24 10:43
- В Полтавской и Кировоградской областях были слышны взрывы - главы ОВА : ПрессОрг24 10:43
- В Киеве сообщают о звуках взрывов: официальной информации нет : ПрессОрг24 10:43
- В Днепре сообщают о звуках взрывов: официальной информации пока нет : ПрессОрг24 10:43
- Кличко сообщил о попадании в критическую инфраструктуру Киева : Lenta.ua 10:37
- В Кременчугском районе Полтавщины раздались взрывы : Еспресо TV 10:34
- В Киеве в результате "прилетов" повреждены объекты критической инфраструктуры - Кличко : ТСН.ua 10:31
- Ракетные удары по Киеву: Кличко сообщил о попадании в критическую инфраструктуру : Українські національні новини 10:31
- В Полтавской и Кировоградской областях были слышны взрывы - главы ОВА : Українські національні новини 10:30
- 10.10.22 09:58 В Кременчугском районе Полтавщины раздаются взрывы, - ОВА : Цензор.Нет 10:02
- Киевлян призвали не выезжать без надобности, центр города перекрыт : Новости N 09:57
- В Полтавской области раздались взрывы : ТСН.ua 09:46
- 10.10.22 08:38 Оккупанты ударили ракетами по Киеву: Известно о погибших и травмированных. ВИДЕО : Цензор.Нет 09:32
- В Киеве сообщают о новых взрывах: официальной информации нет : Українські національні новини 09:31
- 09:08 / 10.10.2022 В Киеве мощные взрывы в центре города : Багнет 09:31
- В Киеве сообщают о звуках взрывов: официальной информации нет : Українські національні новини 09:30
- В Днепре сообщают о звуках взрывов: официальной информации пока нет : Українські національні новини 09:30
- В Киеве прогремели мощные взрывы : Судово-юридична газета 09:22
- Оккупанты ударили ракетами по Киеву: известно о травмированных и погибших : Антикор.com.ua 09:15
- В Киеве обстрелян Шевченковский район : Новини Донбасу 09:09
- В центре Киева прогремело несколько взрывов : Хвиля 09:06
- 10.10.22 08:38 В Киеве раздались взрывы : Цензор.Нет 09:02
- В центре Киева прогремели несколько взрывов : NewsRoom.kh.ua 08:55
- В центре Киева прогремели несколько взрывов : Укринформ 08:46
- Октябрь, 10 в 8:25 В Киеве слышны звуки взрывов - что известно : ICTV Факти 08:36