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Фокус: Украина

В Киеве сообщают о новых взрывах: официальной информации нет (29)

ПрессОрг24 2022.10.10 10:43
10 Окт, 9:27 В Киеве местные паблики сообщают о новой серии взрывов - официальной информации пока нет, пишет УНН. Детали В частности, сообщают о "прилете" на левом берегу Киева. Дополнение Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе - в центре столицы, пострадавшие. Источник: ИА UNN.
ВЗРЫВ, РАЙОН, КИЕВ, ВИТАЛИЙ, МЭР, ДЕТАЛЬ, Кличко, Лунин, Киев, Россия, Украина
2022.10.10 (29)

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