Германия передаст зимнюю военную форму Украине в новом пакете на 11 млн евро - СМИ (1)

Українська правда 2022.10.09 17:40

"Европейская правда" - Воскресенье, 9 октября 2022, 17:32 фото Getty Images Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет помощи для украинских военнослужащих в размере 11 миллионов евро, который поможет подготовиться им к приближающейся зиме. Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщает Spiegel. Отмечается, что в пакет помощи входят 100 тысяч единиц бушлатов и другой