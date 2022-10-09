Германия передаст зимнюю военную форму Украине в новом пакете на 11 млн евро - СМИ (1)

Українська правда 2022.10.09 17:40
"Европейская правда" - Воскресенье, 9 октября 2022, 17:32
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Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет помощи для
украинских военнослужащих в размере 11 миллионов евро, который поможет
подготовиться им к приближающейся зиме.
Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщает
Spiegel.
Отмечается, что в пакет помощи входят 100 тысяч единиц бушлатов и другой
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