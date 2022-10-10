В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма (10)

Новое Время 2022.10.10 02:16

10 октября, 02:07 Конгресс США (Фото:REUTERS/Leah Millis) В Конгресс США внесли законопроект о признании России страной-спонсором терроризма и признании действий российских военных в Украине актом геноцида. Об этом сообщил старший советник Конгресса США Пол Массаро. "Конгресс рассмотрит признание действий РФ в Украине актом геноцида. Сенатор Линдси Грэм и член Палаты представителей Тед Лиу требуют признания