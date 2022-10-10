В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма (10)

2022.10.10 (10)2022.10.09 (34) →
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- Конгресс США рассмотрит законопроект о признании России страной-спонсором терроризма : Українська правда 02:10
- Зеленский разъяснил, действительно ли переговоры помогают преодолеть российский террор : ПрессОрг24 01:43
- Конгресс США рассмотрит законопроект о признании рф страной-спонсором терроризма : Goodnews.ua 00:46
- Зеленский призвал мир признать Россию государством-террористом на всех уровнях : Gazeta.ua 00:44
- Конгресс США рассмотрит законопроект о признании рф страной-спонсором терроризма : GlavPost.Com 00:31
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