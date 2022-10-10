В Беларуси пожаловались, что Украина на границе взорвала мосты и заминировала дороги (5)

ТСН.ua 2022.10.10 00:01

23:52, 09.10.22 Белорусскому должностному лицу не понравилось то, что украинскую границу охраняет терроборона. Руководитель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо пожаловался на то, что Украина на границе взорвала мосты и заминировала все автомобильные и железнодорожные дороги. Об этом пишут российские средства массовой пропаганды. Анатолий Лаппо заявил, что почти все мосты на границе с Украиной и