Из-за ракетного удара по центру Киева есть пострадавшие - ГСЧС (33)

2022.10.10 (33)2022.10.09 (2) →
- Опубликован момент прилета по "мосту Кличко" : MY.UA 11:08
- Ракета оккупантов ударила по "мосту Кличко": объект устоял : Главред 11:05
- Ощущения как 24 февраля: мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ракетные удары по городу : Дніпровська панорама 11:03
- В Харькове три прилета по объектам энергетики. В городе пропал свет : Страна.ua 10:46
- Из-за ракетного удара по центру Киева есть пострадавшие - ГСЧС : ПрессОрг24 10:43
- Кличко: несколько взрывов произошли в Шевченковском районе - в центре столицы : ПрессОрг24 10:43
- Сообщают о звуках взрывов в Житомире, Тернополе и Львове : ПрессОрг24 10:43
- В Броварах слышны звуки взрывов со стороны левого берега столицы - мэр : ПрессОрг24 10:43
- В Украине прогремели взрывы в Киеве, Днепре, Запорожье, Львове, Николаеве... - есть жертвы и пострадавшие : Известия в Украине 10:37
- Опубликован момент прилета по "мосту Кличко" : Хвиля 10:36
- Оккупанты ударили по Харькову. В городе перебои со светом и водой : Гордон 10:35
- 10.10.2022 10:15 Кличко призвал оставаться в укрытиях и не ездить по городу : ДонПресс 10:33
- 10.10.22 10:17 В Киеве повторные взрывы : Цензор.Нет 10:32
- В Броварах слышны звуки взрывов со стороны левого берега столицы - мэр : Українські національні новини 10:31
- 10:02 / 10.10.2022 "Не уезжайте из дома и не уезжайте в столицу": Кличко срочно обратился к людям : Багнет 10:31
- В Киеве и Днепре прогремели взрывы : Donbass.UA 10:22
- В Киеве взрывы: есть пострадавшие : Соцпортал 10:19
- россияне продолжают обстрел наших городов - взрывы слышали на Западе Украины, во Львове в частности : UA-Футбол 10:12
- В Харькове пропал свет. В городе - серия мощных взрывов : Status Quo 10:12
- Кличко прокомментировал ситуацию в Киеве : MY.UA 10:08
- Кличко прокомментировал ситуацию в Киеве : Хвиля 10:06
- В Тернопольской области работает ПВО : Еспресо TV 10:04
- В Днепре прогремели взрывы : Еспресо TV 10:04
- Россияне массированно обстреливают запад Украины: взрывы во Львове и Тернополе : Новини Live 09:58
- Кличко сообщил о взрывах в центре Киева : Крым.Реалии RFE/RL 09:44
- В центре Киеве прогремели мощные взрывы: очевидцы сообщают о "прилетах" : Вісті-UA.net 09:33
- Сообщают о звуках взрывов в Житомире, Тернополе и Львове : Українські національні новини 09:31
- 09:12 / 10.10.2022 Россия ударила ракетами по центру Киева: новые подробности : Багнет 09:31
- Из-за ракетного удара по центру Киева есть пострадавшие - ГСЧС : Українські національні новини 09:31
- Кличко: несколько взрывов произошли в Шевченковском районе - в центре столицы : Українські національні новини 09:30
- Кличко подтвердил взрывы в Киеве, есть погибшие и раненые : Vesti.ua 09:13
- В Киеве прогремело несколько взрывов. Дополняется : OstanniPodii.com 09:02
- В центре Киева раздалось несколько взрывов: есть погибшие и раненые (видео) : ТСН.ua 09:01